Тим отыграл три матчбола у Хуркача и третий раз в сезоне вышел в полуфинал ATP

Экс-третья ракетка мира Доминик Тим в Антверпене обыграл Хуберта Хуркача со счетом 3:6, 7:6, 7:6. На тай-брейке второго сета австриец отыграл три матчбола.

Австриец вышел в третий полуфинал ATP в сезоне. Также он третий раз в сезоне обыграл соперника из топ-20.

За счет этого результата он поднимется в район 112-й строчки рейтинга, а в случае выхода в финал или победы – вернется в топ-100.

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