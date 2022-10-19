Бенчич о Турсунове: «Он очень честный и в чем-то жесткий, но именно это мне и нужно»

Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич рассказала, почему позвала в команду .

«Я убеждена, что он очень хороший тренер, который может сделать меня лучше: и игру, и психологию. Я очень рада, что он решил со мной работать.

Очень важно, чтобы игрок хотел работать с тренером. Если тренер предлагает себя игроку, то все немного по-другому. А я очень хотела с ним работать.

Я видела, каких успехов он добивался с другими теннисистками. Его тренерский подход способен мне помочь – я в этом убеждена.

Конечно, все должно срастись и в общении. Пока рано об этом судить, но я уверена, что все получится. Очень постараюсь, чтобы получилось.

У него очень ясное мышление, и он старается заставить тебя по-другому взглянуть на определенные вещи. Он очень честный и в чем-то жесткий, но именно это мне и нужно. Мне не нужно, чтобы человек ходил вокруг да около».

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