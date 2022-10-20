Неаполь (ATP). 2-й круг. Даниэль играет с Качином, Берреттини встретится с Карбаллесом Баэной, Музетти – с Дьере

Маттео Берреттини сыграет с Роберто Карбаллесом Баэной в первом круге турнира в Неаполе.

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Tennis Napoli Cup

Неаполь, Италия

17 – 23 октября 2022

ATP 250

Призовой фонд – 612 000 долларов

Открытые корты, хард

круг