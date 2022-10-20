Неаполь (ATP). 2-й круг. Даниэль играет с Качином, Берреттини встретится с Карбаллесом Баэной, Музетти – с Дьере

Теги результаты ATP Tennis Napoli Cup Теннис

Маттео Берреттини сыграет с Роберто Карбаллесом Баэной в первом круге турнира в Неаполе.

Сетка турнира здесь.

Tennis Napoli Cup

Неаполь, Италия

17 – 23 октября 2022

ATP 250

Призовой фонд – 612 000 долларов

Открытые корты, хард

круг

Педро Качин (Аргентина) Таро Даниэль (Япония)
2:4
Дата проведения
20 октября, 13.25
Онлайн матча

 

Роберто Карбаллес Баэна (Испания) Маттео Берреттини (Италия)
Дата проведения
20 октября, 14.30
Онлайн матча

 

Себастьян Баес (Аргентина) Чжичжэнь Чжан (Китай)
Дата проведения
20 октября, 15.00
Онлайн матча

 

Маккензи Макдональд (США) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
20 октября, 15.30
Онлайн матча

 

Даниэль Элахи Галан (Колумбия) Нуну Боржес (Португалия)
Дата проведения
20 октября, 16.30
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Ласло Дьере (Сербия)
Дата проведения
20 октября, 17.00
Онлайн матча

 

Корентен Муте (Франция) Миомир Кецманович (Сербия)
Дата проведения
20 октября, 18.00
Онлайн матча

 

Пабло Каррено-Буста (Испания) – Не определен
Дата проведения
20 октября, 18.30
Онлайн матча

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