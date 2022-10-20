Неаполь (ATP). 2-й круг. Даниэль играет с Качином, Берреттини встретится с Карбаллесом Баэной, Музетти – с Дьере
Маттео Берреттини сыграет с Роберто Карбаллесом Баэной в первом круге турнира в Неаполе.
Сетка турнира здесь.
Tennis Napoli Cup
Неаполь, Италия
17 – 23 октября 2022
ATP 250
Призовой фонд – 612 000 долларов
Открытые корты, хард
круг
- Дата проведения
- 20 октября, 13.25
- Дата проведения
- 20 октября, 14.30
- Дата проведения
- 20 октября, 15.00
- Дата проведения
- 20 октября, 15.30
- Дата проведения
- 20 октября, 16.30
- Дата проведения
- 20 октября, 17.00
- Дата проведения
- 20 октября, 18.00
Пабло Каррено-Буста (Испания) – Не определен
- Дата проведения
- 20 октября, 18.30
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