ATP перенесла финал итогового турнира из-за старта ЧМ по футболу

сообщила о смене расписания итогового турнира в Турине. Изменения коснулись последнего дня соревнований, 20 ноября.

Одиночный финал перенесли на два часа – он начнется не в 18:00 по московскому времени, а в 20:00. Это сделано, чтобы матч не наложился по времени на открытие чемпионата мира по футболу.

При этом ATP не предусматривает возможность сдать билеты из-за смены расписания.

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