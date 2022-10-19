Антверпен (ATP). Второй круг. Эванс играет с Лестьенном, Хуркач встретится с Дрэйпером

Теги результаты ATP European Open Теннис

Хуберт Хуркач сыграет с Джеком Дрэйпером во втором круге в Антверпене.

Сетка турнира здесь.

European Open

Антверпен, Бельгия

17 – 23 октября 2022

ATP 250

Призовой фонд – 648 130 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг

Дэн Эванс (Великобритания) Констан Лестьенн (Франция)
Дата проведения
19 октября, 13.35
Онлайн матча

 

Доминик Штрикер (Швейцария) Ришар Гаске (Франция)
Дата проведения
19 октября, 15.00
Онлайн матча

 

Хауме Муньяр (Испания) Йошихито Нишиока (Япония)
Дата проведения
19 октября, 16.00
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Джек Дрэйпер (Великобритания)
Дата проведения
19 октября, 21.30
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия) Диего Шварцман (Аргентина)
Дата проведения
20 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Франсиско Серундоло (Аргентина)
Дата проведения
20 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Карен Хачанов (Россия) – Не определен
Дата проведения
20 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
20 октября, 03.00
Онлайн матча

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