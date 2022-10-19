Антверпен (ATP). Второй круг. Эванс играет с Лестьенном, Хуркач встретится с Дрэйпером
Хуберт Хуркач сыграет с Джеком Дрэйпером во втором круге в Антверпене.
Сетка турнира здесь.
European Open
Антверпен, Бельгия
17 – 23 октября 2022
ATP 250
Призовой фонд – 648 130 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 19 октября, 13.35
- Дата проведения
- 19 октября, 15.00
- Дата проведения
- 19 октября, 16.00
- Дата проведения
- 19 октября, 21.30
- Дата проведения
- 20 октября, 03.00
Не определен – Франсиско Серундоло (Аргентина)
- Дата проведения
- 20 октября, 03.00
Карен Хачанов (Россия) – Не определен
- Дата проведения
- 20 октября, 03.00
Не определен – Феликс Оже-Альяссим (Канада)
- Дата проведения
- 20 октября, 03.00
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