Антверпен (ATP). 1-й круг. Вавринка поборется с Гаске, Бруксби – с Дрэйпером

Теги результаты ATP European Open Теннис

Стэн Вавринка сыграет с Ришаром Гаске в первом круге турнира в Антверпене.

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European Open

Антверпен, Бельгия

17 – 23 октября 2022

ATP 250

Призовой фонд – 648 130 долларов

Крытые корты, хард

Первый круг

Джек Дрэйпер (Великобритания) Дженсон Бруксби (США)
Дата проведения
17 октября, 16.30
Онлайн матча

 

Дэн Эванс (Великобритания) Тэллон Грикспор (Нидерланды)
Дата проведения
17 октября, 18.00
Онлайн матча

 

Стэн Вавринка (Швейцария) Ришар Гаске (Франция)
Дата проведения
17 октября, 20.00
Онлайн матча

 

Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) Франсиско Серундоло (Аргентина)
Дата проведения
18 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Маркос Гирон (США) Себастьян Корда (США)
Дата проведения
18 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Хауме Муньяр (Испания)
Дата проведения
18 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) – Не определен
Дата проведения
18 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Жиль Арно Байи (Бельгия) Давид Гоффен (Бельгия)
Дата проведения
18 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Констан Лестьенн (Франция) – Не определен
Дата проведения
18 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Артур Риндеркнеш (Франция)
Дата проведения
18 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Майкл Гирц (Бельгия) Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
18 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Йошихито Нишиока (Япония)
Дата проведения
18 октября, 03.00
Онлайн матча

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