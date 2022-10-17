Антверпен (ATP). 1-й круг. Вавринка поборется с Гаске, Бруксби – с Дрэйпером
Стэн Вавринка сыграет с Ришаром Гаске в первом круге турнира в Антверпене.
Сетка турнира здесь.
European Open
Антверпен, Бельгия
17 – 23 октября 2022
ATP 250
Призовой фонд – 648 130 долларов
Крытые корты, хард
Первый круг
- Дата проведения
- 17 октября, 16.30
- Дата проведения
- 17 октября, 18.00
- Дата проведения
- 17 октября, 20.00
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00
Не определен – Хауме Муньяр (Испания)
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00
Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) – Не определен
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00
Констан Лестьенн (Франция) – Не определен
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00
Не определен – Артур Риндеркнеш (Франция)
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00
Не определен – Йошихито Нишиока (Япония)
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00
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