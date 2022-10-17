Чемпионская гонка WTA. Соболенко вошла в топ-5, Коллинс – в топ-15

Теги рейтинги WTA Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Даниэль Коллинс Арина Соболенко Теннис

Четвертьфиналистка турнира в Сан-Диего Арина Соболенко стала пятой в чемпионской гонке WTA, которая определит восемь участниц итогового турнира в Техасе.

Полуфиналистка Сан-Диего Даниэль Коллинс вошла в топ-15.

Звездочкой отмечены теннисистки, уже квалифицировавшиеся на итоговый, стартующий 31 октября. Курсивом выделены те, кто досрочно завершил сезон. 

WTA Race Singles

Положение на 17 октября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша)* 10335
2 (2) Онс Жабер (Тунис)* 4555
3 (3) Джессика Пегула (США)* 3417
4 (4) Коко Гауфф (США) 3082
5 (7) Арина Соболенко (Беларусь) 2970
6 (5) Каролин Гарсия (Франция) 2896
7 (6) Дарья Касаткина (Россия)  2885
8 (8) Симона Халеп (Румыния) 2661
9 (9) Вероника Кудерметова (Россия) 2606
10 (10) Мария Саккари (Греция) 2537
11 (12) Паула Бадоса (Испания) 2363
12 (11) Белинда Бенчич (Швейцария) 2360
13 (13) Мэдисон Киз (США) 2313
14 (17) Даниэль Коллинс (США) 2182
15 (15) Анетт Контавейт (Эстония) 2093

 

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