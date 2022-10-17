Чемпионская гонка WTA. Соболенко вошла в топ-5, Коллинс – в топ-15
Четвертьфиналистка турнира в Сан-Диего Арина Соболенко стала пятой в чемпионской гонке WTA, которая определит восемь участниц итогового турнира в Техасе.
Полуфиналистка Сан-Диего Даниэль Коллинс вошла в топ-15.
Звездочкой отмечены теннисистки, уже квалифицировавшиеся на итоговый, стартующий 31 октября. Курсивом выделены те, кто досрочно завершил сезон.
WTA Race Singles
Положение на 17 октября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)*
|10335
|2 (2)
|Онс Жабер (Тунис)*
|4555
|3 (3)
|Джессика Пегула (США)*
|3417
|4 (4)
|Коко Гауфф (США)
|3082
|5 (7)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|2970
|6 (5)
|Каролин Гарсия (Франция)
|2896
|7 (6)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2885
|8 (8)
|Симона Халеп (Румыния)
|2661
|9 (9)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2606
|10 (10)
|Мария Саккари (Греция)
|2537
|11 (12)
|Паула Бадоса (Испания)
|2363
|12 (11)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|2360
|13 (13)
|Мэдисон Киз (США)
|2313
|14 (17)
|Даниэль Коллинс (США)
|2182
|15 (15)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|2093
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