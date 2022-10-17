Чемпионская гонка WTA. Соболенко вошла в топ-5, Коллинс – в топ-15

Четвертьфиналистка турнира в Сан-Диего Арина Соболенко стала пятой в чемпионской гонке WTA, которая определит восемь участниц итогового турнира в Техасе.

Полуфиналистка Сан-Диего Даниэль Коллинс вошла в топ-15.

Звездочкой отмечены теннисистки, уже квалифицировавшиеся на итоговый, стартующий 31 октября. Курсивом выделены те, кто досрочно завершил сезон.

WTA Race Singles

Положение на 17 октября 2022

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