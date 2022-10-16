Рублев после победы в Хихоне: «Хочу поблагодарить свою команду за... Не знаю, за что»

прокомментировал победу в Хихоне. В финале он обыграл – 6:2, 6:3.

«Во-первых, хочу поздравить Себа с потрясающей неделей. Не думаю, что скажу что-то новое: ты супермолодой, суперталантливый, и я уверен, что у тебя будет очень много трофеев. Ты еще много лет будешь бороться за «Большие шлемы». Желаю удачи тебе и твоей команде.

Еще хочу, конечно, поблагодарить свою команду за... Не знаю, за что (смеется). За то, что контролируете мой безумный характер, мои безумные эмоции. За то, что заставляете меня работать и всегда подталкиваете вперед.

Надеюсь, это не середина карьеры и впереди будет еще много всего», – сказал Рублев в речи на церемонии награждения.

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