Вульф о первом финале ATP: «Продолжу работать над тем, над чем работал раньше, и не буду переживать о результате»

23-летний Джей-Джей Вульф прокомментировал выход в финал во Флоренции. Американец впервые добрался до решающего матча на уровне и поборется с Феликсом Оже-Аьяссимом.

«Я не знаю точно, чего ожидать, потому что никогда раньше не играл в финале. Я просто продолжу работать над тем, над чем работал раньше, и не буду переживать о результате».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе