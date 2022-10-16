Вульф о первом финале ATP: «Продолжу работать над тем, над чем работал раньше, и не буду переживать о результате»
23-летний Джей-Джей Вульф прокомментировал выход в финал во Флоренции. Американец впервые добрался до решающего матча на уровне ATP и поборется с Феликсом Оже-Аьяссимом.
«Я не знаю точно, чего ожидать, потому что никогда раньше не играл в финале. Я просто продолжу работать над тем, над чем работал раньше, и не буду переживать о результате».
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