Феликс Оже-Альяссим: «Гонка очень напряженная, но с моим уровнем игры у меня хорошие шансы на попадание на итоговый»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу над Брэндоном Накашимой в 1/4 во Флоренции. Канадец победил 6:3, 6:4 и вышел в полуфинал, где сыграет с Лоренцо Музетти.

«Очень доволен своим уровнем – я провел два хороших сета. Думаю, я хорошо подавал. Можно было лучше подавать вторую, он выигрывал на ней много очков. Я должен был до конца держать концентрацию, потому что иногда матчи переворачиваются очень быстро».

Также он высказался о борьбе за попадание на итоговый турнир ATP.

«Впереди еще много работы, чтобы отобраться в Турин. Гонка очень напряженная. Я хочу пройти весь путь до конца на этой неделе, но уже в полуфинале меня ждет сложный соперник. Конечно, победить будет непросто, но с моим уровнем игры у меня хорошие шансы на попадание на итоговый».

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