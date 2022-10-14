Рублев о девятом полуфинале в сезоне: «Это демонстрирует стабильность»
Андрей Рублев прокомментировал выход в полуфинал в Хихоне. Он обыграл Томми Пола (7:5, 6:3) и вышел в 1/2 уровня ATP девятый раз в сезоне.
«Сегодня я снова показал очень хороший уровень, и Томми тоже был хорош. С нашего прошлого матча в Индиан-Уэллс в прошлом году он начал играть совершенно иначе, здорово прибавил. Было очень тяжело. Я рад, что смог победить в двух сетах.
Всегда здорово выйти в полуфинал. Это показывает, что у тебя высокий уровень. А поскольку в этом году у меня было много полуфиналов, это еще и демонстрирует стабильность. Конечно, всегда хочется большего, но каждый раз не получится.
Я рад, что часто играю полуфиналы».
За место в финале Рублев поборется с Домиником Тимом.
«Мы очень хорошо друг друга знаем, мы хорошие друзья, часто вместе тренируемся, много друг против друга играли. Матч будет сложным, но веселым. Надеюсь, мы оба покажем высокий уровень и людям понравится».
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