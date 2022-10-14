Рублев о девятом полуфинале в сезоне: «Это демонстрирует стабильность»

прокомментировал выход в полуфинал в Хихоне. Он обыграл (7:5, 6:3) и вышел в 1/2 уровня девятый раз в сезоне.

«Сегодня я снова показал очень хороший уровень, и Томми тоже был хорош. С нашего прошлого матча в Индиан-Уэллс в прошлом году он начал играть совершенно иначе, здорово прибавил. Было очень тяжело. Я рад, что смог победить в двух сетах.

Всегда здорово выйти в полуфинал. Это показывает, что у тебя высокий уровень. А поскольку в этом году у меня было много полуфиналов, это еще и демонстрирует стабильность. Конечно, всегда хочется большего, но каждый раз не получится.

Я рад, что часто играю полуфиналы».

За место в финале Рублев поборется с .

«Мы очень хорошо друг друга знаем, мы хорошие друзья, часто вместе тренируемся, много друг против друга играли. Матч будет сложным, но веселым. Надеюсь, мы оба покажем высокий уровень и людям понравится».

«Я дурак – и ничего не поменялось». Андрей Рублев – о психологии и гневе в теннисе

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе