Рублев о девятом полуфинале в сезоне: «Это демонстрирует стабильность»

Теги ATP Доминик Тим Андрей Рублев Томми Пол Gijon Open Теннис

Андрей Рублев прокомментировал выход в полуфинал в Хихоне. Он обыграл Томми Пола (7:5, 6:3) и вышел в 1/2 уровня ATP девятый раз в сезоне.

«Сегодня я снова показал очень хороший уровень, и Томми тоже был хорош. С нашего прошлого матча в Индиан-Уэллс в прошлом году он начал играть совершенно иначе, здорово прибавил. Было очень тяжело. Я рад, что смог победить в двух сетах.

Всегда здорово выйти в полуфинал. Это показывает, что у тебя высокий уровень. А поскольку в этом году у меня было много полуфиналов, это еще и демонстрирует стабильность. Конечно, всегда хочется большего, но каждый раз не получится.

Я рад, что часто играю полуфиналы».

За место в финале Рублев поборется с Домиником Тимом.

«Мы очень хорошо друг друга знаем, мы хорошие друзья, часто вместе тренируемся, много друг против друга играли. Матч будет сложным, но веселым. Надеюсь, мы оба покажем высокий уровень и людям понравится».

«Я дурак – и ничего не поменялось». Андрей Рублев – о психологии и гневе в теннисе

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные