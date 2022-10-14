Александр Бублик: «Конечно, я чувствую себя русским, потому что моя семья из России. Но с гордостью представляю Казахстан»

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Александр Бублик прокомментировал то, что родился в России, но уже шесть лет играет за Казахстан.

«Я представляю ту страну, за которую играю. Да, я родился в России, прожил там большую часть жизни. В Казахстан я переехал в 2016-м, и у меня с ним глубокая эмоциональная связь. Они мне невероятно помогли, когда мне это требовалось.

Конечно, я чувствую себя русским, потому что моя семья из России. Но я с гордостью представляю Казахстан на мировой арене».

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