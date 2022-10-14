Флоренция (ATP). 1/4 финала. Бублик сыграет с Вульфом, Музетти встретится с Макдональдом, Оже-Альяссим – с Накашимой

Александр Бублик сыграет с Джей-Джей Вульфом в четвертьфинале во Флоренции.

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Firenze Open

Флоренция, Италия

10 – 16 октября 2022

ATP 250

Призовой фонд – 612 000 долларов

Крытые корты, хард

Четвертьфинал