Флоренция (ATP). 1/4 финала. Бублик сыграет с Вульфом, Музетти встретится с Макдональдом, Оже-Альяссим – с Накашимой
Александр Бублик сыграет с Джей-Джей Вульфом в четвертьфинале во Флоренции.
Сетка турнира здесь.
Firenze Open
Флоренция, Италия
10 – 16 октября 2022
ATP 250
Призовой фонд – 612 000 долларов
Крытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 14 октября, 14.00
- Дата проведения
- 14 октября, 15.30
- Дата проведения
- 14 октября, 17.00
- Дата проведения
- 14 октября, 22.00
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