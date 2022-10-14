Флоренция (ATP). 1/4 финала. Бублик сыграет с Вульфом, Музетти встретится с Макдональдом, Оже-Альяссим – с Накашимой

Теги результаты ATP Феликс Оже-Альяссим Александр Бублик Лоренцо Музетти Firenze Open Теннис

Александр Бублик сыграет с Джей-Джей Вульфом в четвертьфинале во Флоренции.

Сетка турнира здесь.

Firenze Open

Флоренция, Италия

10 – 16 октября 2022

ATP 250

Призовой фонд – 612 000 долларов

Крытые корты, хард

Четвертьфинал

Микаэль Имер (Швеция) Роберто Карбаллес Баэна (Испания)
Дата проведения
14 октября, 14.00
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Джеффри Джон Вульф (США)
Дата проведения
14 октября, 15.30
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Маккензи Макдональд (США)
Дата проведения
14 октября, 17.00
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Брэндон Накашима (США)
Дата проведения
14 октября, 22.00
Онлайн матча

 

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