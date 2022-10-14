Рублев о борьбе за итоговый турнир: «Осталось очень мало мест, на которые претендуют 15-20 игроков»

Теги ATP ATP Finals Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал борьбу за попадание на итоговый турнир ATP.

«Конечно, это дополнительная мотивация. И сейчас попасть туда очень сложно: осталось очень мало мест [три], на которые претендуют очень много игроков – может быть, 15-20.

Посмотрим, чем все кончится. Это непросто», – сказал Рублев.

Сейчас он идет шестым в чемпионской гонке. На итоговый уже отобрались игроки топ-4 гонки, а также чемпион «Уимблдона» Новак Джокович.

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