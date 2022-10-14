Касаткина упустила 4:0 в первом сете против Киз, американка в итоге одержала 250-ю победу в карьере

11-я ракетка мира проиграла во втором круге турнира в Сан-Диего – 4:6, 3:6. В первом сете россиянка вела 4:0.

Теперь Касаткина уступает американке 1:8 в личных встречах.

Киз, в свою очередь, одержала 250-ю победу в карьере.

«Я знала, что с Дашей будет очень сложно. Она проводит прекрасный сезон, показывает классный теннис. Я очень рада, что сумела отыграться в первом сете и потом оседлала эту волну», – прокомментировала победу Киз.

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