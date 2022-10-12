Флоренция (ATP). 2-й круг. Карацев играет с Имером
Аслан Карацев играет с Микаэлем Имером во втором круге во Флоренции.
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Firenze Open
Флоренция, Италия
10 – 16 октября 2022
ATP 250
Призовой фонд – 612 000 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 12 октября, 14.10
- Дата проведения
- 12 октября, 15.30
- Дата проведения
- 12 октября, 17.00
- Дата проведения
- 12 октября, 22.00
Франческо Пассаро (Италия) – Не определен
- Дата проведения
- 13 октября, 03.00
- Дата проведения
- 13 октября, 03.00
- Дата проведения
- 13 октября, 03.00
- Дата проведения
- 13 октября, 03.00
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