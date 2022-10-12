Флоренция (ATP). 2-й круг. Карацев играет с Имером

Теги результаты ATP Firenze Open Теннис

Аслан Карацев играет с Микаэлем Имером во втором круге во Флоренции.

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Firenze Open

Флоренция, Италия

10 – 16 октября 2022

ATP 250

Призовой фонд – 612 000 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг

Аслан Карацев (Россия) Микаэль Имер (Швеция)
0:5
Дата проведения
12 октября, 14.10
Онлайн матча

 

Джеффри Джон Вульф (США) Максим Кресси (США)
Дата проведения
12 октября, 15.30
Онлайн матча

 

Роберто Карбаллес Баэна (Испания) Маттео Берреттини (Италия)
Дата проведения
12 октября, 17.00
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Корентен Муте (Франция)
Дата проведения
12 октября, 22.00
Онлайн матча

 

Франческо Пассаро (Италия) – Не определен
Дата проведения
13 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Алтуг Челикбилек (Турция) Брэндон Накашима (США)
Дата проведения
13 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Оскар Отте (Германия)
Дата проведения
13 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Бернабе Сапата Мираллес (Испания)
Дата проведения
13 октября, 03.00
Онлайн матча

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