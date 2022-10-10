Баеса увезли с корта на коляске после матча с Лестьенна. Он снялся во втором сете из-за судорог

Себастьян Баес не смог доиграть матч первого круга в Хихоне против Констана Лестьенна. Аргентинец снялся при счете 6:7, 4:4 из-за судорог.

Аргентинец не смог самостоятельно покинуть корт – ему помогли медики.

№35 мирового рейтинга потерпел 11-е поражение подряд.

Серия началась после того, как в июле аргентинец вышел в финал в Баштаде. Свою последнюю на данный момент победу Баес одержал над Андреем Рублевым.

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