Баеса увезли с корта на коляске после матча с Лестьенна. Он снялся во втором сете из-за судорог
Себастьян Баес не смог доиграть матч первого круга в Хихоне против Констана Лестьенна. Аргентинец снялся при счете 6:7, 4:4 из-за судорог.
Аргентинец не смог самостоятельно покинуть корт – ему помогли медики.
№35 мирового рейтинга потерпел 11-е поражение подряд.
Серия началась после того, как в июле аргентинец вышел в финал в Баштаде. Свою последнюю на данный момент победу Баес одержал над Андреем Рублевым.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии