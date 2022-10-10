Швентек пожертвует призовые за финал в Остраве некоммерческой организации по оказанию психологической помощи

Первая ракетка мира Ига Швентек пожертвовала на благотворительность призовые за финал в Остраве. В Чехии она выиграла 58 тысяч евро.

«В понедельник всемирный день психического здоровья, поэтому я пожертвую все призовые с этого турнира некоммерческой организации в Польше.

Я правда хотела хорошо здесь сыграть, чтобы пожертвовать большую сумму денег. Очень рада, что у меня это получилось и что я могу использовать свое положение таким образом».

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