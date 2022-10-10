Опелка о призовых в Токио: «Это один из крупнейших турниров ATP, но Фриц и Тиафу сражались за меньшие деньги, чем финалисты-2018»

Рейлли Опелка раскритиковал ATP за призовой фонд турнира ATP 500 в Токио. Чемпион Тэйлор Фриц заработал $365 275, а финалист Фрэнсис Тиафу – $196 540.

«Я правильно понимаю? Мои парни сражались в финале турнира в Токио перед переполненными трибунами, это один из крупнейших турниров ATP-тура, но и они играют за МЕНЬШИЕ деньги, чем финалисты в 2018 году?!

Мы видим систематическое уменьшение вознаграждения игроков. Вы можете говорить что угодно о прошедших четырех годах, но доходы от спонсорства, телевещания, ставок выросли, к тому же мы наблюдаем стремительный рост инфляции. И это несоразмерно тому, что получают игроки», – написал Опелка в твиттере.

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