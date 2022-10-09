Фриц выиграл все три финала в сезоне и станет №8
11-я ракетка мира Тэйлор Фриц победил Фрэнсиса Тиафу в финале турнира ATP 500 в Токио (7:6, 7:6).
В этом году Фриц трижды выходил в финалы турниров ATP и выиграл все из них («Мастерс» в Индиан-Уэллс, Истбурн). Теперь у него есть титулы трех разных категорий. В целом это его четвертый титул в туре (Истбурн-2019).
В начале месяца Фриц перенес коронавирус. Он сдал положительный анализ в Сеуле и провел неделю в карантине, из которого вышел в среду.
Завтра Фриц станет восьмым в рейтинге. Он первый американец, который поднялся в топ-10, после Джека Сока в ноябре 2017-го.
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