Фриц выиграл все три финала в сезоне и станет №8

11-я ракетка мира победил в финале турнира ATP 500 в Токио (7:6, 7:6).

В этом году Фриц трижды выходил в финалы турниров и выиграл все из них («Мастерс» в Индиан-Уэллс, Истбурн). Теперь у него есть титулы трех разных категорий. В целом это его четвертый титул в туре (Истбурн-2019).

В начале месяца Фриц перенес коронавирус. Он сдал положительный анализ в Сеуле и провел неделю в карантине, из которого вышел в среду.

Завтра Фриц станет восьмым в рейтинге. Он первый американец, который поднялся в топ-10, после в ноябре 2017-го.

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