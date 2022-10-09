Фриц о перенесенном коронавирусе: «Просто безумие, что я отсидел карантин, только потом прилетел в Токио и в итоге выиграл турнир»

11-я ракетка мира прокомментировал победу над в финале в Токио (7:6, 7:6).

«Мне кажется, на обоих тай-брейках я ни разу не ошибся с первой подачи, а это очень важно в решающие моменты. Я был очень спокоен и на корте четко принимал решения. В таком важном матче, как финал, принципиально не нервничать и оставаться спокойным и собранным».

Фриц выиграл титул сразу после перенесенного коронавируса. Он сдал положительный анализ в Сеуле и провел неделю в карантине, из которого вышел в среду.

«Это безумие, просто не укладывается в голове, как быстро пролетели последние четыре-пять дней. Это какое-то безумие, лучше и не скажешь. Именно такой результат мне был нужен для гонки, для рейтинга, для того, чтобы занять хорошее место в конце года, так что это замечательно.

Я приехал сюда уверенный, что смогу выиграть один-два круга, а там посмотрим. Я считал, что если смогу их пройти, то, наверное, буду играть в достаточно хороший теннис. Поэтому именно эти первые два матча вызывали главные вопросы. Но я, если честно, был уверен, что их выиграю.

Просто безумие, что я отсидел карантин, только потом прилетел сюда и в итоге выиграл турнир. Такого я точно не ожидал».

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