Чемпионская гонка WTA. Касаткина обошла Соболенко
Финалистка турнира в Парме Мария Саккари стала девятой в чемпионской гонке WTA, которая определит восемь участниц итогового турнира в Техасе, обойдя Веронику Кудерметову.
Финалистка Таллина Анетт Контавейт вошла в топ-15.
Звездочкой отмечены теннисистки, уже квалифицировавшиеся на итоговый, стартующий 31 октября. Курсивом выделены те, кто досрочно завершил сезон.
WTA Race Singles
Положение на 10 октября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)*
|9865
|2 (2)
|Онс Жабер (Тунис)*
|4555
|3 (3)
|Джессика Пегула (США)
|3232
|4 (4)
|Коко Гауфф (США)
|2983
|5 (5)
|Каролин Гарсия (Франция)
|2896
|6 (7)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2885
|7 (6)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|2871
|8 (8)
|Симона Халеп (Румыния)
|2661
|9 (10)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2606
|10 (9)
|Мария Саккари (Греция)
|2537
|11 (11)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|2360
|12 (12)
|Паула Бадоса (Испания)
|2264
|13 (13)
|Мэдисон Киз (США)
|2214
|14 (14)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|2093
|15 (15)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|2050
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