Чемпионская гонка WTA. Касаткина обошла Соболенко

Теги рейтинги Онс Жабер Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Финалистка турнира в Парме Мария Саккари стала девятой в чемпионской гонке WTA, которая определит восемь участниц итогового турнира в Техасе, обойдя Веронику Кудерметову.

Финалистка Таллина Анетт Контавейт вошла в топ-15.

Звездочкой отмечены теннисистки, уже квалифицировавшиеся на итоговый, стартующий 31 октября. Курсивом выделены те, кто досрочно завершил сезон. 

WTA Race Singles

Положение на 10 октября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша)* 9865
2 (2) Онс Жабер (Тунис)* 4555
3 (3) Джессика Пегула (США) 3232
4 (4) Коко Гауфф (США) 2983
5 (5) Каролин Гарсия (Франция) 2896
6 (7) Дарья Касаткина (Россия) 2885
7 (6) Арина Соболенко (Беларусь) 2871
8 (8) Симона Халеп (Румыния) 2661
9 (10) Вероника Кудерметова (Россия) 2606
10 (9) Мария Саккари (Греция) 2537
11 (11) Белинда Бенчич (Швейцария) 2360
12 (12) Паула Бадоса (Испания) 2264
13 (13) Мэдисон Киз (США) 2214
14 (14) Анетт Контавейт (Эстония) 2093
15 (15) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2050

 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные