Мертенс о титуле в Монастире: «Когда сказали, что я впервые в полуфинале в этом году, подумала: «Ладно, сейчас октябрь, никогда не поздно показать хороший результат»
42-я ракетка мира Элиза Мертенс поделилась эмоциями от победы на турнире в Монастире. В финале она разгромила Ализе Корне (6:2, 6:0).
«Это очень много значит. У меня был довольно трудный год. Когда сказали, что я впервые в полуфинале в этом году, подумала: «Ладно, сейчас октябрь, никогда не поздно начать или закончить год с хорошим результатом». Поэтому я очень рада.
Это придает уверенности в себе и мотивирует продолжать работать. Я никогда не перестаю верить – и вот выиграла свой седьмой титул».
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