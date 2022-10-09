Мертенс выиграла 11 геймов подряд в финале в Монастире. Она повесила баранки в трех матчах подряд

42-я ракетка мира обыграла в финале турнира в Монастире (6:2, 6:0). После сета 1:2 она выиграла 11 геймов подряд.

Мертенс повесила баранку в третьем матче подряд: также в четвертьфинале против Моюки Учиджимы (6:0, 3:6, 6:4) и полуфинале против Клэр Лю (6:4, 6:0). Она выиграла сет со счетом 6:0 42-й раз на уровне .

Бельгийка взяла первый титул в сезоне и седьмой в карьере.

По итогам недели Мертенс вернется в топ-40.

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