Рублев о том, может ли считать турнир в Астане домашним: «Да, сто процентов. Очень тронут поддержкой и атмосферой»
Андрей Рублев прокомментировал оркестр на трибунах в Астане. На его матче с Адрианом Маннарином были барабанщики и трубачи, которые иногда играли не только между геймов и во время переходов, но и между розыгрышами.
«Старался просто не думать об этом. Я не думаю, что они это делали из каких-то плохих побуждений. Так что я старался абстрагироваться. В целом атмосфера была очень классная».
Также Рублев ответил на вопрос, может ли считать турнир в Астане домашним с учетом того, как его поддерживают зрители.
«Думаю, что да, сто процентов. Чувствую себя здесь очень комфортно, атмосфера классная. Я за это благодарен и очень тронут».
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