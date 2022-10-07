Рублев о том, может ли считать турнир в Астане домашним: «Да, сто процентов. Очень тронут поддержкой и атмосферой»

прокомментировал оркестр на трибунах в Астане. На его матче с были барабанщики и трубачи, которые иногда играли не только между геймов и во время переходов, но и между розыгрышами.

«Старался просто не думать об этом. Я не думаю, что они это делали из каких-то плохих побуждений. Так что я старался абстрагироваться. В целом атмосфера была очень классная».

Также Рублев ответил на вопрос, может ли считать турнир в Астане домашним с учетом того, как его поддерживают зрители.

«Думаю, что да, сто процентов. Чувствую себя здесь очень комфортно, атмосфера классная. Я за это благодарен и очень тронут».

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