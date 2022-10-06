Тиафу о том, что выиграл 13 тай-брейков подряд: «Нужно сосредотачиваться на том, что в твоих руках, и играть на победу»

прокомментировал то, что выиграл 13 тай-брейков подряд. Во втором круге в Токио он победил Бернабе Сапату Мираллеса со счетом 6:1, 7:6.

«Мне нравится проводить важные моменты – тай-брейки и все такое. Нужно сосредотачиваться на том, что в твоих руках, и играть на победу, играть агрессивно.

Я многое умею и стараюсь захватывать контроль над игрой, верить в себя. Мой тренер [Уэйн Феррейра] напирает на то, что мне нужно верить в себя и свою игру. Когда я показываю максимум, я могу бороться с кем угодно».

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