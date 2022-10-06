Хачанов о претензиях к видеоповторам Foxtenn: «Многие говорят, что эта система еще более точная, хотя отскоки показывают обратное. Мне она не очень нравится»

18-я ракетка мира объяснил претензии к работе системы видеоповторов Foxtenn, которые высказал во втором круге в Астане.

Foxtenn в отличие от Hawk-Eye работает не за счет создания симуляции, а на основе замедленной съемки реального полета мяча – при помощи нескольких десятков камер, сенсоров и лазеров.

«Понятное дело, любая система, наверное, права. Но именно к этой у меня есть вопросы. Потому что Hawk-Eye Live – это другая система, конкурент.

Когда нет линейных судей, тяжело придраться. А когда есть линейные и начал проверять Foxtenn, у меня было очень много вопросов, потому что многие говорят, что она еще более точная, хотя отскоки показывают обратное.

Не знаю, стоит комментировать или нет, потому что мне тяжело доказать и бессмысленно это делать. Но мне она не очень нравится. Опять же, на каких-то мячах я брал явные челленджи, там было на линии, поэтому никаких вопросов нет. Я говорю про очень близкие мячи», – сказал Хачанов на пресс-конференции в Астане.

Теннис уже играет без линейных судей: вместо них – система-робот

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