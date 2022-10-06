Рублев о срывах на корте: «По крайней мере последние два матча себя не бил – уже хорошо»

Девятая ракетка мира Андрей Рублев высказался о срывах на корте в интервью Sports.ru.

– С одной стороны, прогресс у тебя явно виден – тот же матч с Шаповаловым на US Open. С другой стороны, бывают матчи, как в Вашингтоне, где ты себе руки разбил. И я вспоминаю, что в 2020-м или 2019-м у тебя были срывы, но не было такого, что ты себя бьешь ракеткой. У тебя нет ощущения, что прогресс вроде есть, но когда что-то не получается, то становится совсем-совсем-совсем плохо?

– Есть. И это связано больше не с тем, что на корте, а с тем, что вне корта. Что происходят немного неадекватные вещи. И если их убрать полностью, то прогресс будет в разы быстрее сразу.

– Неадекватные вещи за пределами корта – это «текущая ситуация» или что-то личное?

– Да все вместе.

– А ты в курсе, как болельщики переживают, что ты бьешь себя по ногам, по рукам?

– Надеюсь, что больше этого уже не буду делать. Потому что сам себя потом очень виню, ругаю за это. Надеюсь, с этим будет покончено.

Не хочу давать обещаний, потому что, когда я на корте, иногда бывает какая-то фигня. Но очень надеюсь, что… По крайней мере последние два матча ничего такого не было – уже хорошо (усмехается).

– Что бы ты считал успехом в этой работе над собой? Сегодня ты пару раз мячом в сетку ударил, что-то покрикивал. Это нормальный уровень или ты и от этого хочешь избавиться?

– И от этого, конечно. Это непозволительно. Если говорить, что я хочу быть на топ-уровне, хорошим спортсменом, то это непозволительно.

Если я хочу два года поиграть, а потом стоять 50-60-м, то пофигу.

«Я дурак – и ничего не поменялось». Андрей Рублев – о психологии и гневе в теннисе

Болельщики переживают за Рублева – он постоянно лупит себя ракеткой и разбивает руки в кровь

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе