Хачанов о возможном четвертьфинале против Джоковича в Астане: «Надеюсь, матч будет тяжелым и для него тоже»

18-я ракетка мира прокомментировал победу над во втором круге в Астане (2:6, 6:3, 6:3).

«Турнир очень сильный, второй круг с Марином не очень приятный расклад. Он проводит очень хороший сезон, особенно сейчас в хорошей форме. Я могу, в принципе, то же самое про себя сказать, я сейчас на подъеме. В любом случае готовился к тяжелому матчу.

Начал с брейка, после этого все пошло наоборот в его сторону. Вначале тяжело было взять преимущество на подаче, при этом процент был хороший, но то ли он читал, то ли я недостаточно хорошо подавал, не знаю. Конечно же, без подачи на медленном корте очень тяжело, приходится все тащить в розыгрышах. И в первом сете он меня начал переигрывать. Тактика была одна, но не знал в какой-то момент, что делать.

Со второго сета начал больше входить в корт, пытаться играть более энергично, более интенсивно, что и есть по сути моя игра. Все завязалось, смог сделать брейк, удержать свою подачу, что немаловажно, особенно после первого сета (смеется). Начал входить в матч, чувствовать себя все более и более уверенно. Очень рад, что смог закончить в третьем сете, потому что последние геймы на моей подаче были очень напряженные».

Также он ответил на вопрос, почему в первом сете много ошибался по длине и за счет чего удалось это исправить.

«Тренер всегда мне говорит, что лучше в длину ошибаться, чем в сетку. И то, и то ошибка, но ошибка в длину значит, что, в принципе, как только я попытаюсь скорректировать свой удар, сыграть не так глубоко, а чуть поближе, например, на полметра, то это сразу же тяжелый мяч для соперника. Потому что чем глубже, чем длиннее я играю, тем больше шансов войти в корт и дальше развивать атаку.

Как удалось исправить? Больше интенсивности начал добавлять. В какие-то моменты после того, как он начал брать инициативу в первом сете, я наоборот чуть-чуть отошел назад. Он доминировал, входил в корт, давал углы разные, по сути это его игра. Во втором сете, после подачи особенно, я пытался больше входить, больше развивать атаку с середины. Мне это удавалось, я начал потихоньку перехватывать [инициативу]».

В следующем матче Хачанов может встретиться с , если 21-кратный чемпион «Больших шлемов» пройдет Ботика ван де Зандшульпа.

«Я попытаюсь подготовиться, насколько смогу, попытаюсь показать свой максимум. Я сейчас уверен в своих силах, хорошо играю, но это, понятное дело, не гарантирует победу в матче против него.

Я хочу продолжать играть, в принципе, в тот теннис, в который сейчас играю, и мне это добавляет больше и больше уверенности с каждым матчем, который я выигрываю. Будет тяжелый матч. Надеюсь, он будет тяжелым и для него тоже», – сказал Хачанов на пресс-конференции в Астане.

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