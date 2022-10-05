Циципас о победе над Нарди: «Старался играть как можно более вариативно, но получалось не так просто, как я планировал в голове»

прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Астане. Он обыграл Луку Нарди со счетом 7:6, 7:6.

«Он игрок, который может очень хорошо играть в будущем. Меня впечатлил его уровень, и ему удалось поддерживать его весь матч. В его игре нет дыр.

Я старался выложиться на максимум, старался играть как можно более вариативно, но получалось не так просто, как я планировал в голове. Он осложнил мне жизнь».