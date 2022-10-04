Циципас о карьере Федерера: «Он был идеалом, все, к чему он прикасался, превращалось в золото»

Шестая ракетка мира рассказал, какие эмоции испытала от прощального матча на Кубке Лэйвера.

«Здорово оказаться рядом с ним и быть частью его невероятной карьеры. Он много сделал для нашего спорта, он его огромная часть. И вот он ушел. Для меня это был очень эмоциональный момент, я переживал несколько дней. Я очень благодарен ему за эту возможность.

Благодаря ему я начал мечтать, он меня вдохновил и придал уверенности. Поэтому для меня было важно сделать все возможное. Он много сделал не только для меня, но и для всех в теннисе».

Также Циципас ответил на вопрос, был ли он рад за Федерера или это был грустный момент.

«Было грустно. Все знали, что конец близок, но теперь это стало реальностью. В голове проносится вся карьера. В детстве ты впервые видишь его по телевизору и даже не представляешь, что однажды окажешься с ним на корте в день его ухода. Это заставляет задуматься. Я смотрел его матчи по телевизору, так им восхищался. Он был идеалом, все, к чему он прикасался, превращалось в золото.

Для него это был прекрасный момент, такого ему и хотелось. Но все-таки это непросто, когда рядом семья, люди, которые были частью его карьеры и благодаря которым он оказался там, где он сейчас. Сложно попрощаться, признать, что он на том жизненном этапе, когда нужно оставить профессиональную карьеру.

В голову приходило много мыслей, например, о том, как однажды я сам выйду на пенсию. Надеюсь, все будет так же, как у него (смеется). Или о том, как быстро летит время. Вот ты здесь – а вот уже в других обстоятельствах и удивляешься, как летит время. И мне кажется, у него тоже были такие мысли».

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