Шаповалов об игре в Токио сразу после финала в Сеуле: «Поражение в финале мотивирует на следующую неделю даже больше победы»
Канадец Денис Шаповалов прокомментировал старт на турнире в Токио. Он обыграл Стива Джонсона со счетом 6:3, 7:6.
На прошлой неделе он играл в финале в Сеуле.
«С точки зрения подачи это был один из лучших матчей. Против Стива мне это было необходимо. Если давать ему много шансов на второй подаче, он их использует и будет давить.
Корты тут довольно быстрые, так что если попадать первым мячом, вероятность победы в розыгрыше довольно высокая.
Сейчас я хорошо себя чувствую. Я уже не первый раз играю на следующей неделе после финала.
В целом для меня важнее всего психологическая свежесть. Физически все а порядке, постучим по дереву. Поражение в финале мотивирует на следующую неделю даже больше победы».
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