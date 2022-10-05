Шаповалов об игре в Токио сразу после финала в Сеуле: «Поражение в финале мотивирует на следующую неделю даже больше победы»

Канадец Денис Шаповалов прокомментировал старт на турнире в . Он обыграл со счетом 6:3, 7:6.

На прошлой неделе он играл в финале в .

«С точки зрения подачи это был один из лучших матчей. Против Стива мне это было необходимо. Если давать ему много шансов на второй подаче, он их использует и будет давить.

Корты тут довольно быстрые, так что если попадать первым мячом, вероятность победы в розыгрыше довольно высокая.

Сейчас я хорошо себя чувствую. Я уже не первый раз играю на следующей неделе после финала.

В целом для меня важнее всего психологическая свежесть. Физически все а порядке, постучим по дереву. Поражение в финале мотивирует на следующую неделю даже больше победы».