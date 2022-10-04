Касаткина о том, следит ли за гонкой на итоговый: «Раньше да, но теперь поняла, что это отнимает слишком много энергии, так что решила об этом не думать»

11-я ракетка мира оценила сетку на турнире в Остраве. Сегодня она вышла во второй круг, обыграв (7:5, 6:4).

«Турнир такой сложный, учитывая список заявленных игроков. На кого бы ты ни попала, это очень сильная соперница, поэтому нужно быть очень сосредоточенной и включаться с первого очка, первого матча, первого гейма. Я довольна своим сегодняшним выступлением и с нетерпением жду следующего матча».

Также она высказалась о борьбе за попадание на итоговый турнир. Сейчас она занимает в гонке седьмое место.

«Осталось всего несколько турниров, и все хотят победить, в конце года все стремятся показать свой максимум. Я надеюсь отобраться, а там посмотрим».

Касаткина ответила, следит ли за количеством очков в гонке.

«Раньше следила, но теперь поняла, что это отнимает слишком много энергии, так что решила об этом не думать! (Смеется.)»

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