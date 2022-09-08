Кириоса оштрафовали на $14 000 за неспортивное поведение в матче с Хачановым

после вылета в четвертьфинале получил крупнейший штраф турнира – 14 тысяч долларов. Такое наказание ему дали за неспортивное поведение.

По ходу матча с он разбил об корт пластиковую бутылку, а после матча – сломал две ракетки.

Для Кириоса это пятый денежный штраф за турнир. Их общая сумма составила $32 500.

Призовые Кириоса за одиночный четвертьфинал составят 445 тысяч долларов. Еще $56 400 они с Танаси Коккинакисом выиграли в паре.

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