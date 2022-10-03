Чемпионская гонка WTA. Саккари обошла Кудерметову

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Финалистка турнира в Парме Мария Саккари стала девятой в чемпионской гонке WTA, которая определит восемь участниц итогового турнира в Техасе, обойдя Веронику Кудерметову.

Финалистка Таллина Анетт Контавейт вошла в топ-15.

Звездочкой отмечены теннисистки, уже квалифицировавшиеся на итоговый, стартующий 31 октября. Курсивом выделены те, кто досрочно завершил сезон. 

WTA Race Singles

Положение на 3 октября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша)* 9560
2 (2) Онс Жабер (Тунис)* 4496
3 (3) Джессика Пегула (США) 3232
4 (4) Коко Гауфф (США) 2983
5 (5) Каролин Гарсия (Франция) 2896
6 (6) Арина Соболенко (Беларусь) 2871
7 (7) Дарья Касаткина (Россия) 2831
8 (8) Симона Халеп (Румыния) 2661
9 (10) Мария Саккари (Греция) 2537
10 (9) Вероника Кудерметова (Россия) 2497
11 (13) Белинда Бенчич (Швейцария) 2306
12 (11) Паула Бадоса (Испания) 2264
13 (12) Мэдисон Киз (США) 2214
14 (17) Анетт Контавейт (Эстония) 2092
15 (14) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2050

 

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