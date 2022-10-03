Чемпионская гонка ATP. Медведев – 5-й, Рублев – 6-й, Джокович – 15-й

Четыре теннисиста уже квалифицировались на итоговый турнир ATP, который 13 ноября стартует в Турине (отмечены звездочкой). Пятым и шестым в Гонке идут Даниил Медведев и Андрей Рублев, на этой неделе выступающие в Астане.
The Pepperstone ATP Live Race To Turin
Положение на 3 октября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1
|Карлос Алькарас (Испания)*
|6460
|2
|Рафаэль Надаль (Испания)*
|5810
|3
|Каспер Рууд (Норвегия)*
|4930
|4
|Стефанос Циципас (Греция)*
|4630
|5
|Даниил Медведев (Россия)
|3375
|6
|Андрей Рублев (Россия)
|3055
|7
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|2860
|8
|Александр Зверев (Германия)
|2700
|9
|Хуберт Хуркач (Польша)
|2635
|10
|Тэйлор Фриц (США)
|2385
|11
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|2365
|12
|Янник Синнер (Италия)
|2310
|13
|Пабло Каррено-Буста (Испания)
|2270
|14
|Маттео Берреттини (Италия)
|2225
|15
|Новак Джокович (Сербия)
|2220
|16
|Марин Чилич (Хорватия)
|2050
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