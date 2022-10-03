Чемпионская гонка ATP. Медведев – 5-й, Рублев – 6-й, Джокович – 15-й

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Четыре теннисиста уже квалифицировались на итоговый турнир ATP, который 13 ноября стартует в Турине (отмечены звездочкой). Пятым и шестым в Гонке идут Даниил Медведев и Андрей Рублев, на этой неделе выступающие в Астане.

The Pepperstone ATP Live Race To Turin

Положение на 3 октября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 Карлос Алькарас (Испания)* 6460
2 Рафаэль Надаль (Испания)* 5810
3 Каспер Рууд (Норвегия)* 4930
4 Стефанос Циципас (Греция)* 4630
5 Даниил Медведев (Россия) 3375
6 Андрей Рублев (Россия) 3055
7 Феликс Оже-Альяссим (Канада) 2860
8 Александр Зверев (Германия) 2700
9 Хуберт Хуркач (Польша) 2635
10 Тэйлор Фриц (США) 2385
11 Кэмерон Норри (Великобритания) 2365
12 Янник Синнер (Италия) 2310
13 Пабло Каррено-Буста (Испания) 2270
14 Маттео Берреттини (Италия) 2225
15 Новак Джокович (Сербия) 2220
16 Марин Чилич (Хорватия) 2050

 

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