Чемпионская гонка ATP. Медведев – 5-й, Рублев – 6-й, Джокович – 15-й

Четыре теннисиста уже квалифицировались на итоговый турнир ATP, который 13 ноября стартует в Турине (отмечены звездочкой). Пятым и шестым в Гонке идут Даниил Медведев и Андрей Рублев, на этой неделе выступающие в Астане.

The Pepperstone ATP Live Race To Turin

Положение на 3 октября 2022

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