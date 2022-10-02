Миша Зверев: «Странный год. Недавно Димитров сказал мне, что несколько лет назад у него было 7000 очков, и он был №7. Сейчас у Алькараса 6740 очков, и он №1»

Теги рейтинги ATP Григор Димитров Миша Зверев Карлос Алькарас Теннис

Бывшая 25-я ракетка мира Миша Зверев высказался о рейтинге ATP.

«Год в целом был очень странным. Я недавно разговаривал с Григором Димитровым. Он сказал, что несколько лет назад у него было 7000 очков, и он стоял седьмым в мировом рейтинге. Сейчас у Алькараса 6740 очков, и он первый.

Это был не совсем обычный год: корона, «Уимблдон», не раз отсутствовали топ-игроки. Странный год. Я надеюсь, что в следующем все будет попривычнее, очки будут разыгрываться на всех «Больших шлемах» и все игроки смогут играть там, где хотят».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные