Миша Зверев: «Странный год. Недавно Димитров сказал мне, что несколько лет назад у него было 7000 очков, и он был №7. Сейчас у Алькараса 6740 очков, и он №1»

Бывшая 25-я ракетка мира высказался о рейтинге .

«Год в целом был очень странным. Я недавно разговаривал с . Он сказал, что несколько лет назад у него было 7000 очков, и он стоял седьмым в мировом рейтинге. Сейчас у Алькараса 6740 очков, и он первый.

Это был не совсем обычный год: корона, «Уимблдон», не раз отсутствовали топ-игроки. Странный год. Я надеюсь, что в следующем все будет попривычнее, очки будут разыгрываться на всех «Больших шлемах» и все игроки смогут играть там, где хотят».

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