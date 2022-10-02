Доминик Тим: «Если понадобится, сыграю квалификацию Australian Open»

Бывшая третья ракетка мира оценил свой игровой уровень. Он ставит цель вернуться в топ-100 до конца сезона.

«Если понадобится, сыграю квалификацию . Я снова конкурентоспособен.

Я должен принимать правильные решения в стрессовых ситуациях. Приходится заново этому учиться после такого долгого перерыва. Спадов должно быть меньше, концентрацию нужно сохранять дольше. Необходима матчевая практика. Я оцениваю свой уровень максимум на 7 из 10.

До июня я двигался то в неверном направлении, то в нужном.

У меня всегда были хорошие физиотерапевты. Я в состоянии играть каждый день».

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