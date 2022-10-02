Шериф о титуле в Парме: «Я приехала с мыслью, что хочу выиграть хотя бы один матч. Результат превзошел все ожидания, я была на спаде»

74-я ракетка мира поделилась эмоциями от победы на турнире в Парме. В субботу она выиграла полуфинал против Аны Богдан (6:4, 3:6, 6:4) и финал против седьмой ракетки мира (7:5, 6:3).

«Я так устала. Не могу, просто не могу (усмехается).

В прошлом году я проиграла в финале турнира 250, поэтому в этот раз вышла на корт с мыслью, что не хочу, чтобы это повторилось. Я очень не люблю проигрывать финалы. Поэтому у меня был такой настрой: «Я очень хочу выиграть, сделаю все возможное и выложусь по полной, мне нечего терять». И я раскрепостилась.

Я знала, что устала и что стараться изо всех сил. Слава богу, все получилось, мы просто не можем поверить.

Я ненавижу поражения в финалах, а в прошлом году проиграла два подряд и сказала [своему тренеру] Хусто: «Следующий я выиграю, несмотря ни на что».

Потому что это многое говорит о том, какой ты игрок и о твоем характере. Поэтому я ненавижу проигрывать финалы, я должна идти к цели. Сегодня я так устала и правда не могу поверить, что у меня получилось.

В прошлый раз Саккари меня крупно обыграла в двух сетах, поэтому сегодня я вышла с мыслью, что буду бороться. Я знала, что ей тяжело и что она не очень хорошо играет в финалах, поэтому на нее давила.

Я простудилась в начале турнира, и у меня с первого матча был заложен нос. Я приехала в Парму с мыслью, что хочу пройти первый круг, выиграть хотя бы один матч. Но каким-то образом я продолжала идти от матча к матчу. Результат превзошел все ожидания, я была на спаде. Я все проигрывала и проигрывала, искала свой ритм игры, и все случилось внезапно.

Я так рада, что сегодня преодолела множество барьеров. Одержала первую победу над топ-10, выиграла титул WTA 250 – все это для меня очень важно.

В последнее время у меня было много психологических проблем. Был дискомфорт в стопе, я не могла вернуться в прежнюю форму. На тренировках я старалась ежедневно выкладываться. Несмотря на то, что я плохо играла или проигрывала, все эти усилия наконец-то принесли плоды.

Меня это невероятно мотивирует продолжать работать над собой и повышать свой уровень. Мне еще есть куда расти, я играю не на максимум. Так что это мотивирует прибавлять и вернуться в прежнюю физическую форму, я очень рада».

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