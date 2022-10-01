Шериф о первом титуле в карьере: «После упорной работы и психологических проблем последних недель я очень рада. Это было очень неожиданно»

Представительница Египта Майар Шериф прокомментировала победу на турнире в Парме. В субботу она выиграла полуфинал против (6:4, 3:6, 6:4) и финал против седьмой ракетки мира .

«Это очень много значит для моей страны и моей семьи. После упорной работы и психологических проблем последних недель я очень рада. Это было очень неожиданно.

Я очень устала. Сегодня у меня был очень тяжелый день, я провела много часов на корте. Я рада, что справилась.

Первый матч был физически и психологически сложным. Там было много ключевых моментов, много давления. Но победа добавила мне уверенности в себе, которую я использовала в финале».

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