Алькарас о третьем финале «Уимблдона» подряд: «Я совсем не думаю о победной серии или результатах»

Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал «Уимблдона».

В полуфинале он обыграл Тэйлора Фрица – 6:4, 5:7, 6:3, 7:6(6).

Об игре против Фрица

«Это был очень трудный матч, как и всегда, когда играю с Тэйлором. Сегодня было еще тяжелее из-за погодных условий – было очень жарко. Я просто очень доволен всем, что сделал сегодня. Справился с нервами. Играть здесь, в полуфинале, непросто. Я горжусь тем, как мне удалось сохранять спокойствие и ясно мыслить. Рад своему уровню игры сегодня».

О выходе в третий финал «Уимблдона» подряд

«Я совсем не думаю о победной серии или результатах. Это моя мечта – выходить на эти прекрасные корты и играть в теннис на лучших турнирах мира».

О противостоянии Янника Синнера и Новака Джоковича

«Это одно из самых захватывающих противостояний, которые есть сейчас в туре. Как большой поклонник тенниса, я постараюсь посмотреть этот матч. Но теперь мне предстоит сыграть с одним из них. Постараюсь посмотреть и найти какие-то тактические ходы, которые смогу попробовать использовать в воскресенье», – сказал Алькарас в интервью на корте.