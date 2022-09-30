Надаль станет второй ракеткой мира

Рафаэль Надаль в понедельник поднимется на второе место в рейтинге ATP.

Это произойдет, потому что у Каспера Рууда, сейчас занимающего вторую строчку, сгорят очки за прошлогодний титул в Сан-Диего. На этой неделе в Сеуле он уступил в четвертьфинале.

Таким образом, впервые с 2000 года два игрока из одной страны будут занимать первую и вторую строчки рейтинга ATP. 22 года назад №1 и №2 были американцы Андре Агасси и Пит Сампрас, а сейчас – испанцы Карлос Алькарас и Надаль.

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