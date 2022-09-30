Джокович о 20-минутном гейме в матче с Андухаром: «Это был один из самых длинных геймов в моей жизни»

Новак Джокович прокомментировал победу над Пабло Андухаром во втором круге в Тель-Авиве. Серб победил 6:0, 6:3 и вышел в четвертьфинал.

«Сегодня была фантастическая атмосфера, большое спасибо. Мне понравился корт, было очень громко и уютно. Публика здесь очень увлечена спортом, теннисом, и я очень счастлив быть здесь и выступать перед вами. Спасибо за поддержку.

Первый матч здесь для меня начался идеально. Я выиграл семь геймов подряд, а в восьмом мы боролись, наверное, минут 15 (на самом деле 20 – Sports.ru). Это был один из самых длинных геймов в моей жизни, а их за карьеру я провел очень много.

Спасибо Пабло за борьбу, он провел отличный матч», – сказал Джокович в интервью на корте.

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