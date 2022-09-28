Депутат Терюшков оспорит присвоение Касаткиной звания ЗМС: «Я сделаю обращение в прокуратуру»

Роман Терюшков оспорит в прокуратуре присвоение Дарье Касаткиной звания ЗМС.

«Здесь пояснять что‑либо сложно, я не понимаю решений, принятых в Минспорте. Мне кажется, заслуженный мастер спорта России – почетное звание, которое вручается за вклад в повышение авторитета страны.

Мне хочется спросить у других ЗМС России, которые ковали победы, прославляли свою страну. Поставить в один ряд человека, которые хочет швейцарское гражданство, для меня это вопрос.

Присвоили за коммерческий турнир, который носит имя американской теннисистки (Кубок Билли Джин Кинг – прим. Sports.ru).

Приказ должен быть оспорен прокуратурой, потому что не подпадает под критерии присвоения. Я сделаю обращение», – сказал депутат Госдумы в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

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