Дель Потро о проблемах с коленом: «На сегодняшний день я могу только ходить»

Чемпион US Open-2009 Хуан Мартин дель Потро рассказал, что проблемы с коленом мешают ему в жизни.
«На сегодняшний день я могу только ходить. Не могу встать на беговую дорожку, не могу подняться по лестнице без боли. Я даже не могу долго ехать в машине – периодически мне нужно выходить и разминать ноги. Это моя реальность. Конечно, это тяжело и грустно.
Недавно я приезжал в Швейцарию на лечение, встречался с врачом. Мне его рекомендовали многие теннисисты, но пока с ним у меня нет положительной динамики».
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