Диего Шварцман: «Поехать после «Уимблдона» на грунтовые турниры было неправильным решением, у меня не осталось времени на отдых»

17-я ракетка мира Диего Шварцман оценил уровень своей игры. Аргентинец с мая не выигрывал больше двух матчей подряд.
«Довольно хорошо. Трудно играть на одном уровне каждый турнир. Поехать после «Уимблдона» на грунтовые турниры было неправильным решением, у меня не осталось времени на отдых. И я за это поплатился, обидно проиграв несколько матчей. Но я почувствовал себя намного лучше во время американской хардовой серии. Я проиграл Стефаносу Циципасу, который дошел до финала в Цинциннати, и полуфиналисту US Open Фрэнсису Тиафу. Сейчас я очень хорошо себя чувствую, мне очень нравится играть в зале».
Завтра во втором круге в Тель-Авиве он поборется с Артуром Риндеркнешем.