Диего Шварцман: «Поехать после «Уимблдона» на грунтовые турниры было неправильным решением, у меня не осталось времени на отдых»

17-я ракетка мира оценил уровень своей игры. Аргентинец с мая не выигрывал больше двух матчей подряд.

«Довольно хорошо. Трудно играть на одном уровне каждый турнир. Поехать после на грунтовые турниры было неправильным решением, у меня не осталось времени на отдых. И я за это поплатился, обидно проиграв несколько матчей. Но я почувствовал себя намного лучше во время американской хардовой серии. Я проиграл , который дошел до финала в Цинциннати, и полуфиналисту US Open Фрэнсису Тиафу. Сейчас я очень хорошо себя чувствую, мне очень нравится играть в зале».

Завтра во втором круге в Тель-Авиве он поборется с Артуром Риндеркнешем.

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