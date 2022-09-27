Кербер, приостановившая карьеру, потому что ждет ребенка: «Постараюсь вернуться в тур, но без спешки. Одна из целей – Олимпиада-2024»

Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» поделилась целями. В августе немка приостановила карьеру, так как ждет ребенка.

«За последние 13 лет я не пропустила ни одного «Большого шлема». Поэтому нынешняя ситуация для меня совершенно новая. Нет более приятной причины, чтобы сделать перерыв в карьере. Постараюсь как можно лучше использовать это время. Я продолжаю заниматься спортом, чтобы оставаться в форме, и по-прежнему играю в теннис. Спорт стал частью моей жизни. Но, естественно, я не буду переусердствовать. У меня большой опыт, и я точно знаю, что мне подходит, а что нет.

Я постараюсь снова набрать форму и вернуться в тур, но без спешки. И тогда мне захочется выложиться по полной. Если я что-то делаю, то делаю как следует.

Одна из целей – Олимпиада-2024 в Париже. Я бы очень хотела там сыграть. Я участвовала в Олимпиадах в Лондоне и Рио, и это особое чувство – играть за свою страну на таком значимом турнире. Я бы очень хотела снова его испытать. До этого еще довольно много времени, так что я не испытываю никакого давления».

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