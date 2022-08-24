Кербер снялась с US Open, потому что ждет ребенка

Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер рассказала, что они с ее партнером Франко Бьянко ждут ребенка.

«Я очень хотела сыграть на US Open, но решила, что двое против одного – это нечестно 👼🫶🏻🍼❤️.

В Нью-Йорке часто случались поворотные моменты моей карьеры, и мне кажется, что этот год не станет исключением! От возобновления карьеры в 2011 году до титула и первой строчки в 2016-м.

US Open занимает особое место в моем сердце, поэтому я хочу попрощаться с вами на корте, пока меня не будет в туре какое-то время.

Быть профессиональной спортсменкой значит для меня все, но я очень благодарна за новый путь в своей жизни. Если честно, я нервничаю и волнуюсь одновременно», – написала Кербер.

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