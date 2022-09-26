Хачанов – Федереру: «Грустно, что ты уходишь из тенниса, но я уверен, что ты счастлив и гордишься собой»

Россиянин Карен Хачанов обратился к в связи с завершением карьеры.

«Я бы хотел, чтобы этот день никогда не наступил... Роджер, ты неподражаем на корте и за его пределами, источник вдохновения и пример для всех. Твои достижения не описать словами.

Грустно, что ты уходишь из тенниса, но я уверен, что ты счастлив и гордишься собой! Спасибо за все ❤️🙌🏻», – написал Хачанов.

Федерер и Надаль держались за руки, упустили матчбол и вместе рыдали. Роджер завершил карьеру

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