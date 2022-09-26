Самсонова о том, что может отобраться на итоговый: «Пожалуйста, я не хочу это слышать. Потому что я знаю, что будет драма»

Теги WTA WTA Finals Людмила Самсонова Теннис

Людмила Самсонова прокомментировала то, что может отобраться на итоговый турнир WTA после того, как выиграла 18 из 19 матчей и три из четырех последних турниров.

«Пожалуйста, я не хочу это слышать. Потому что я знаю, что будет драма. Я после этого проиграю в первых кругах (смеется). Нет, шучу.

Сейчас я сыграю в Сан-Диего и Гвадалахаре – это мои последние турниры. Постараюсь и дальше работать над моей игрой.

Сейчас я не хочу думать о рейтинге. В прошлом это мне мешало. Мне было трудно прибавлять, если я думала о рейтинге. Так что я не хочу об этом думать. Просто хочу наслаждаться игрой».

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